Kahta'da 50 bin TL değerindeki televizyon hırsızlığına 1 tutuklama

Alınan bilgiye göre olay, önceki gün Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir işyerinden 10 televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin S.A., olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde çaldığı televizyonlar da ele geçirildi. Bulunan ve piyasa değeri 50 bin lira olan televizyonlar sahibine teslim edilirken, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.