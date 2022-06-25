Kahta’da 4 ayrı ikametteki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Girne Mahallesi ve Turgut Özal Mahallesi'nde 4 ayrı hırsızlık ihbarı üzerine Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelinin M.A.S. olduğunu belirledi.

Girdiği adreslerden 240 gram ağırlığında 10 burma bilezik, 16 bin 850 TL nakit para, bakır leğen, bakır kazan, hilti, odun kesme makinesi, 1 adet araç anahtarı, kombi, kanepe, televizyon, halı, doğalgaz peteği, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocak çaldığı tespit edilen M.S.A., polis ekipleri tarafından adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan M.S.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.