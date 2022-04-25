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Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik düzenlenen uygulamada a3 ton balık ele geçirildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 16:13
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Kahta'da 3 ton kaçak balık ele geçirildi

Kahta ilçesi Narince köyü girişinde Başta Atatürk Baraj göleti olmak üzere çeşitli iç sularda amatör veya ticari balık avlayanlara karşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından kaçak avlananlara yönelik yapılan uygulamada durdurulan araçta 48 kasa içerisinde yaklaşık 3 ton ağırlığında sazan ve şabut balığı ele geçirdi. Balıkları mülkiyetin kamuya geçirme kararı ile ve veteriner hekim sağlık raporu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tutanakla teslim edildi. Ekipler yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygularken, metrelerce ağ ise imha edildi.

Kaynak: PHA
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