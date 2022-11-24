Kahta'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Akpınar köyünde meydana geldi.İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.P av tüfeğiyle C.O 'yi yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan C.O'nun sağlık durumunun ciddi koruduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren A.P, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaynak: (PHA)