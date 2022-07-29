Kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçtaki yolcu hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, merkeze bağlı BüyükKavaklı köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KH 716 plakalı hafif ticari araç ile Rıza Aksoy idaresindeki 02 AB 5840 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Rıza Aksoy ve aynı araçta bulunan Ayşe Aksoy yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Aksoy, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken tedavisi devam eden Rıza Aksoy'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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