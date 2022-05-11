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Kaçak tütüne Balıkesir'den düğmeye basıldı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ilde düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 3 ton tütün ele geçirilirken 35 şüpheli gözaltına alındı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:42
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Kaçak tütüne Balıkesir'den düğmeye basıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren fiziki ve teknik çalışma sonrası Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon başlatıldı. 
5607 SKM suçu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı olarak Balıkesir merkezli Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk ilçelerinde ve Adıyaman, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Kütahya'da bir çok adrese operasyon düzenlendi. 
Balıkesir merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından operasyonda yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 tabanca fişeği, 5 kilo 430 gram tütün, 884 bin 202 dolu makaron, 448 bin 794 boş makaron, 29 sigara sarma makinesi, 2 bin 705 kesilmiş TAPDK bandrolü, hassas terazi, 602 sigara sarma aparatı, 2 tütün kesme bıçağı, tütün kurutma makinesi, tütün kavurma kazanı, 215 şeffaf makaron poşeti ile 3 ton tütün ele geçirildi. Polis tarafından ele geçirilenlere muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından serbest bırakıldı.
Operasyon emri Balıkesir'den verildi
Balıkesir merkezli Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk ilçelerinde ve Adıyaman, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Kütahya'da düzenlenen operasyonu değerlendiren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak," Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu 5607 SKM suçu kapsamında 10.05.2022 günü; İlimiz Merkezi, Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk ilçelerinde ve Adıyaman, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Kütahya illerinde olmak üzere toplam 40 şahsın, 35 ikamet ve 27 işyerinde yapılan aramalarda;  2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 51 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5.430 kilogram tütün, 884.202 adet dolu makaron, 448.794 adet boş makaron, 29 adet sigara sarma makinesi, 2.705 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet hassas terazi, 602 adet sigara sarma aparatı, 2 adet Tütün kesme bıçağı, 1 adet Tütün kurutma makinesi, 1 adet Tütün kavurma kazanı, 215 adet şeffaf makaron poşeti 1 adet bıçak ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanılmıştır."dedi.
Öte yandan bazı yayın organlarında Adıyaman'da 3 ton tütün yakalandı bilgisi ise yanlış olduğunu Adıyaman'dan 1 ton 232 gram tütün ele geçirildiği ve 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

 

Kaynak: PHA
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