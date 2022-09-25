Kaçak avlananlara göz açtırılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya yönelik denetimler devam ediyor. Ekipler yaptıkları denetimlerde kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğümüz Merkez şefliği personeli ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personeli iş birliği ile Adıyaman kırsalında 23.09.2022 tarihinde av günü dışında ve avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 2 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara avcılığı kanununa göre av kabahat tutanağı düzenlenmiş. 1 adet ruhsatsız tüfeğe el konulmuştur."ifadeleri kullanıldı.