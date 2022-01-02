Kablo hırsızları 52 saatlik kamera kaydıyla yakalandılar

İlçeye bağlı Narince köyünde Türk Telekoma ait 150 metre internet kablosunun çalındığı bilgisi üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmada bölgede bulunan 52 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin İ.H.K., R.T., A.K.B. ve H.B., olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İ.H.K., R.T., A.K.B. ve H.B., çaldıkları 43 kilogram bakır kabloyla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.