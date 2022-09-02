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Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçak 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından motosikleti çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

02 Eylül 2022 Cuma 17:50
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Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçak 2 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.
Şüpheli hareketlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından kısa kovalamacanın ardından motosiklet ile birlikte İ.Y. ve S.D., gözaltına alındı. Jandarma dedektifleri olan JASAT tarafından yapılan çalışmada S.D'nin 7 ayrı suç kaydı olduğu ve motosikleti 15 gün önce Şambayat Beldesinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

 

Kaynak: PHA
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