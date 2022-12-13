Jandarmadan sahte alkol operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte bir adreste ve işyerinde kaçak içki olduğu bilgisi aldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 109 litre kaçak alkol ele geçirilirken A.D., gözaltına alındı. Jandarma tarafından sahte alkoller muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.