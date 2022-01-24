Jandarmadan köylülere gıda yardımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısının ardından merkez ve ilçeler beyaza bürünürken kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köylerde erzaksız kalan köylülere jandarma ekipleri yetişti.

Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Tut, Sincik, Besni ve Gerger ilçelerine bağlı 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütürken, öte yandan da Kahta ilçesine bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri köyde mahsur kalan vatandaşlara temel gıda malzemesi olan kumanyalar dağıttı.

Kaynak: PHA