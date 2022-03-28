Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ceyhan İlçesi Mustafabeyli Mahallesinde ve Sarıçam İlçesi Hasanbeyli Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktalarında durumundan şüphelendikleri araçlar durduruldu. Plakaları ve sürücüleri açıklanmayan araçlarda yapılan aramada 10 bin paket kaçak sigara, 4 bin 800 makaron ve 10 kilogram 200 gram kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.