İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar üzerinde farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiği ev ve iş yerleri ziyaretlerinde hazırladığı afileri duvarla yapıştırdı.Jandarma ekipleri ayrıca, kahvehanelere bulunan vatandaşlara hırsızlıklara karşı alınacak önlemler hakkında broşür dağıttı.Kaynak: PHA
Jandarmadan hırsızlık olaylarına karşı afişli uyarı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları ev ve işyerlerince ziyaret ederek, uyarılarda bulundu.
29 Kasım 2021 Pazartesi 20:24
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