Kurumun araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla Adıyaman’da "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" veriliyor. Jandarma personelinin idaresindeki devriye müdahale ve trafik araçlarının kullanımına yönelik eğitimler verilen programda, kursiyerlere "defansif ve güvenli sürüş yetenekleri" kazandırıp özgüvenlerinin geliştirilmesi sağlanıyor. Araçların teknik ve manevra özelliklerinin uygulamalı olarak öğretildiği kursta, personelin "araçların durma mesafesi, viraj alma dirençleri ve acil durum senaryolarını" uygulama konularında farkındalık seviyelerinin attırılması da amaçlanıyor.Kaynak: PHA
Jandarma’dan güvenli sürüş eğitimi verildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve geçiş üstünlüğünün kullanılması konusunda Adıyaman Belediyesi zabıta ekiplerine eğitim verdi.
26 Ekim 2022 Çarşamba 12:54
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