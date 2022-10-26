Jandarma’dan güvenli sürüş eğitimi verildi

Kurumun araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla Adıyaman’da "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" veriliyor. Jandarma personelinin idaresindeki devriye müdahale ve trafik araçlarının kullanımına yönelik eğitimler verilen programda, kursiyerlere "defansif ve güvenli sürüş yetenekleri" kazandırıp özgüvenlerinin geliştirilmesi sağlanıyor. Araçların teknik ve manevra özelliklerinin uygulamalı olarak öğretildiği kursta, personelin "araçların durma mesafesi, viraj alma dirençleri ve acil durum senaryolarını" uygulama konularında farkındalık seviyelerinin attırılması da amaçlanıyor.