Jandarma ekipleri tarafından yaralı dağ keçisi bulundu

Gerger ilçesinde jandarma ekipleri tarafından devri gezdikleri esnada yol kenarında yaralı dağ keçisi gördü. Yaralı dağ keçisini ekip aracına bindiren ekipler yaralı olan dağ keçisini tedavi edilmesi için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Nemrut Dağı Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yaralı dağ keçisinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.