İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Videolu Haber

Kaza, 15 gün önce Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Çevreyolu üzerinde U. E., babası H. E’den habersiz aldığı 46 NA 204 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarpası sonucu ağır yaralanmıştı

"Yaşam savaşını kaybetti"

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan U. E, 15 gün süren tedavisinin ardından gece yarısı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

U. E’nin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, cenazesi otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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