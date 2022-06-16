İtfaiye Müdürü Doğan: Anız yakmanın cezaları var - Videolu Haber

"Toprağın içerisindeki bütün minareleri öldürüyorlar"

Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çitçiler olmak üzere bütün vatandaşları uyaran Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan," Hasattan sonra vatandaşlarımızın anız yakmasının genel nedenlerinden bir tanesi toprağın daha kolay sürülmesi diye söylüyorlar ama anızı yakarken hayvanları, canlıların ölümüne sebep verdiklerinin bilincinde değiller anız yakmak toprağı sürmeyi kolaylaştırıyor olabilir ama toprağın içerisindeki bütün minareleri de öldürüyorlar. Bizden sonraki nesillerin o topraklardan verim alamayacaklarını bilmeleri gerekiyor."dedi.

"Cam şişe atarak yangına sebebiyet verebiliyorlar"

Piknik yapmaya giden vatandaşların özellikle piknik yapmaya müsaade edilen yerleri seçmelerini isteyen Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizden sonraki nesillerin o topraklardan verim alamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Anız yakmanın cezaları var. Özellikle piknik yapmaya giden vatandaşlarımız özellikle piknik yapımına müsaade edilen yerleri seçmelerini tavsiye ediyoruz. Yani piknik yapılması yasak olan yerlerde mutlaka bir yangın tehlikesi vardır ki; yasaklanmıştır. Vatandaşlarımız genellikle ateşi tam söndürmeden özellikle cam şişe atarak yangına sebebiyet verebiliyorlar. Bundan dolayı daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle araç sürücülerinin seyir halindeyken havaların sıcak olmasından dolayı orman ve anızların kuru olmasında dolayı sigara izmaritlerini dışarı atmamaları konusunda uyarılarda bulunak isterim. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir."

Doğan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç tarafından İtfaiye Müdürlüğü'ne arazi şartlarına uygun araçlar tahsis edildiğini ve itfaiye erlerinin hızlı ve seri şekilde olası yangınlara müdahale için hazır olduklarını söyledi.

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