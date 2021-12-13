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İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Can(45) öldü.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:47
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İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
İlçe merkezine seyreden Hamza Can (45) yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı otomobil ile önünde ilerleyen M.M.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesineş çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ekipleri tarafından araötan çıkarılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Can, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamza Can’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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