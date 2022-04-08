İş insanını kaçırıp, 400 bin dolar fidye isteyen 4 şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

İddiaya göre, Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, salı günü iş görüşmesi için Gölbaşı ilçesine geldi. Gün içerisinde yakınları, Sunar'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. İhbarla çalışma başlatan polis, Sunar'ın otomobilini Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu. Polisin çalışmaları sürerken, Sunar'ın yakınları fidye için arandı. Şüpheliler, Sunar'ın serbest bırakılması için 400 bin dolar istedi.

Polis, Sunar'ın kaçırılarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesine götürüldüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Malatya ve Şırnak'taki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda rehin alınan Kamil Sunar kurtarıldı. Sunar'ı fidye karşılığında kaçırdığı belirlenen M.A., Ü.İ., E.Y., G.Ü. ve V.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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