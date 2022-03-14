İntihar teşebbüs eden genç fenalaşınca düşmekten polis ekipleri kurtardı

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın D., intihar edeceğini söyleyerek üst geçide çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Aydın D., fenalaştı. Dengesini kaybeden Aydın D., polisin müdahalesi ile düşmekten son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Aydın D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Aydın D'nin intihara teşebbüs nedenini araştırıyor.