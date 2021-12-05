İntihar girişimini polis ekipleri engelledi

Olay, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. bilinmeyen neden girdiği bunalım sonucu 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri C.A’yı aşağı indirmek için uzun süre sohbet etti. Yapılan ikna çabalarının netice vermesiyle C.A, aşağı inmeyi kabul etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.A. işlemleri için emniyete götürüldü.