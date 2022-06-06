İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Yapımı devam eden 5 katlı inşaatın 4'üncü katında sıva yapan Hüseyin Coşkun (61), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Coşkun, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Coşkun'un doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kaynak: PHA