İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Yapımı devam eden 6 katlı bir binanın en üst katından çalışan Abdulaziz Erdil, dengesini kaybederek yere düştü. Büyük gürültüyle düşen Erdil'i görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen Erdil, 7 gün sonra doktorların tüm cabasına rağmen hayatını kaybetti. Erdil’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: PHA