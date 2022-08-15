İnşaattan düşen bekçi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaata bekçi olarak çalışan Mahmut Ç., bilinmeyen bir nedenden dolayı 4 katlı inşaatın 2’inci katından aşağı düştü. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Mahmut Ç., sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.