İnşaattan düşen 2 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

​Adıyaman Belediyesi Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı inşaatında çalışan 2 işçi, çalıştıkları esnada 4 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.