İnşaat halindeki binanın ısıtma kolektörlerini çaldılar - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Karapınar Caddesi üzerinde Uğur Alagöz'e ait yapımı devam eden 5 katlı inşaat kar yağışı nedeniyle yapımına ara verildi. Kar yağışının durmasıyla inşaatta gelen Alagöz, binalardaki ısıtma kolektörlerinin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis tarafından çevrede görgü tanıkların ifadesine başvururken, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, 15 bin lira değerindeki ısıtma kolektörlerini çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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