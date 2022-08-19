İncir toplamak için çıktığı ağaçtan düştü

Alınan bilgiye göre olay, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İncir toplamak için ağaca çıkan Selim Ö., dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selim Ö., ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Selim Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.