İncir ağacından düşen çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre olay Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İncir ağacına incir toplamak için çıkan Yusuf Aykut (8) bir anda dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Aykut’un düştüğünü gören yakınların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan küçük çocuk sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.