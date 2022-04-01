İl Emniyet Müdürü Ergüder TUBİM'in çalışmalarını değerlendirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çalışmaları hakkında bilgi vererek, anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılmasına adına faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

TUBIM Büro Amirliğince "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında çalışmalara değinen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder,"Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğimizce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Anne ve anne adaylarına Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılmasına yönelik, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliğimizce "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 2022 yılında 2 Ay 21 günlük toplam 93 faaliyette 32 kişiye ulaşılmıştır. Adıyaman Müftülüğüne bağlı Kuran Kursu Kursiyerlere (Karapınar Mah. Ebubekir Sıddık, Yavuz Selim Camii, Yeşilyurt, Mehmet Kırçalı, Karşıyaka, Tevhid, Önceller, Mimar Sinan, Polis LOJMANLARI 680 Anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, bilgilendirme broşürü dağıtılmış, iki ekmek kısa filmi izletilmiş ve uyuma projesi tanıtılmıştır."dedi.

TUBİM'in çalışmalarını sıralayan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman Lisesi Öğrenci velilerine ve Adıyaman ilkokulu velilerine,105 kişiden 77 Anne ve anne adayına Anneye En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır. Besni ilçemizde din görevlileri, 210 kişiden 40 si Anne ve anne adayına Anneye En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır. Besni İlçemizde kuran kursu kursiyerlerine, 230 Anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, iki Ekmek kısa filmi izletilmiş ve Uyuma projesi tanıtılmıştır. Besni İlçemizde Halk Eğitim Kursu kursiyerlerine, 600 Anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, iki Ekmek kısa filmi izletilmiş ve Uyuma projesi tanıtılmıştır.

Besni İlçemizde Lise Velilerine 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Kız İHL, Şehit Mehmet Yağmur İHL, Servi Erdemoğlu Kız Meslek Lisesi, Fen Lisesi, Simya Anadolu Lisesi, İbnisina Sağlık Meslek Lisesi, Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi, Besni AİHL, Besni Şehit Eren Kupal MTAL, Besni Şehit Abidin Tanrıkulu, Osman İsot MTAL 480 kişiden 394 anne ve Anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, bilgilendirme broşürü dağıtılmış, uyuma projesi tanıtılmıştır Besni İlçemizde Ülkü Ocaklarına 150 kişiden 50 anne ve Anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, bilgilendirme broşürü dağıtılmış, uyuma projesi tanıtılmıştır.

Adıyaman Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kurslarda Çok Amaçlı Toplum Merkezi, Siteler Kadın ve Gençlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Adem, Fatih, AItınşehir 485 Anne ve Anne adayına Anneye En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır. Adıyaman Diyanet Gençlik Merkezinde kursiyer ve Personeline, 60 Anne ve Anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır. Kahta Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlilerine ve personeline, 50 kişiden 20 anne ve Anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır. Kahta Belediye personeline, 45 kişiden 35 anne ve Anne adayına En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır.

Adıyaman Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personeline, 65 kişiden 25 anne ve Anne adayına En IX i Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiş, Bilgilendirme Broşürü dağıtılmış, Uyuma projesi tanıtılmıştır. Adıyaman Demokrasi Parkında, GöIbaşı, Çelikhan, Kahta ve Besni uygulama noktalarında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Narko Nokta kapsamında, 3000 adet el broşürü dağıtımı yapılarak farkındalık oluşturulmuştur."