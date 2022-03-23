İklimlendirme sistemiyle yetiştirilen uyuşturucu atölyesine operasyonu - Videolu Haber

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Arslanpaşa Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından iklimlendirme sistemi ile yetiştirilen uyuşturtucu üretilen adreste yapılan aramada saksılarda 8 kök skunk bitkisi, 544 gram esrar, 2 hassas terazi, dijital termometre, tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, iklimlendirme sistemi fişekler ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, M.B., 24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B., jandarmadaki sorgulamasın ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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