İki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Kahta karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan T., idaresindeki 02 KS 861 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada Ramazan T. ve Hatice T., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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