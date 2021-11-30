İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 02 ZA 556 plakalı otomobil ile Kasım A.’nın kullandığı 21 FU 139 plakalı araç, kömür yolunda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kasım A. ile otomobillerde bulunan Esra Y., Makbule Y., Kasım A., Ramazan Ö., Kenan A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.