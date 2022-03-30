İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yarmakaya köyü yakınlarında meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Mehmet Aslantaş idaresindeki 27 U 2420 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Akdağ yönetimindeki 06 ED 7669 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Kudret Aslantaş ve ismi öğrenilemeyen biri kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğittim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :