İki kardeşinden şehit ağabeye asker selamı ile veda

Şehidin annesi tabuta kapanıp gözyaşı dökerken, 7 ve 9 yaşındaki 2 kardeşi de cenaze töreni sırasında asker selamı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmet Demir'in cenazesi, öğle saatlerinde uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Latif ve Nergis Demir çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra askeri helikopterle Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

Burada düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Alay Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş ile şehidin yakınları katıldı.

Yakınları, tören alanına getirilen şehit er Mehmet Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Anne Nergis Demir'i askerler teselli etmeye çalışırken, kardeşleri Efe Demir (9) ile Zeynep Demir (7) ise selam durdu. Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.