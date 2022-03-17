İki gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

İlçede 2 gün önce evden çıkan Halil Aktemir'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aktemir'in bugün cansız bedenine ulaştı. Evinden 14 kilometre uzaklıktaki Tecirli köyü yakınlarında dere yatağında bulunan ve vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmayan Aktemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.