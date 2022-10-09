Alınan bilgiye göre kavga, Yeni Mahalle’de meydana geldi. İki grup arasında park içerisinde bilenmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri iki gruba müdahale ederek uzaklaştırdı.Kaynak: PHA
İki grup arasındaki kavgayı polis ekipleri engelledi
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı.
09 Ekim 2022 Pazar 17:44
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