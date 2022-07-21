İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kavga, Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi. İki Suriyeli grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken çıkan kavgada Muhammed E., (20) yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.