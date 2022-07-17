İki grup arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirlediği 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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