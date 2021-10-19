Hırsızlık şebekesi kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelendiği minibüse ‘Dur’ ihtarında bulundu. Dur ihbarına rağmen kaçan minibüs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan minibüste bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilirken B.M’nin hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.