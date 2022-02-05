Hırsızlık için girdiği marketi iz bırakmamak yaktı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Aziz Hazar'a ait mini market kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, kapıyı kırarak içeride bulunan eşyaları ateşe vererek kaçtılar. Alevler içerisinde kalan marketi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan yiyecekler yanarken, olay yerine gelen polis tarafından çevrede bulunan görgü tanıkların ifadesine başvururken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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