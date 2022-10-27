Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine operasyon düzenlendi. Evinde örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliye sevk edilen Hüseyin Uzun, nöbetçi hakimlikçe; 'silahlı terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklandı.Kaynak: PHA
HDP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı
Adıyaman’da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27 Ekim 2022 Perşembe 15:27
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