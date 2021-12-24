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HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım serbest bırakıldı

Adıyaman'da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğü il duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Aralık 2021 Cuma 12:38
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HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım serbest bırakıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Kasım 2021 tarihinde HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmıştı. Yıldırım, Sorgulamasının ardından çıkartıldığı Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında dosyası bulunan Behçet Yıldırım'ın her iki dosyası birleştirildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın İddianamesinde yer alan Behçet Yıldırım'ın 2017 yılındaki 4 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonda yaralanan terörist Abuzer Arıca'yı tedavi etmek için irtibata geçtiği, ayrıca cep telefonu (baz) sinyalinin operasyondan sonra aynı bölgeden geldiği yer aldı. K.Y. isimli şüpheli, Behçet Yıldırım'ın 2017 yılındaki operasyonda yaralanan Abuzer Arıca isimli teröristin tedavisini yapmak için görüştüğünü, "Emin bana, 'Behçet Yıldırım, Abuzer Arıca'nın yanına gidiyor, onunla görüşüyor, kendisi de doktor zaten' dedi" şeklinde ifade verdi. 
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada mahkeme heyeti, Behçet Yıldırım'ın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar vererek serbest bırakıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.12.2021 13:54
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