HDP Eski il Başkanı Varol'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet Varol'un adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mehmet Varol 'silahlı terör örgütü üyesi olma' tutuklandı. Mahkeme, Mehmet Varol'u, terör örgüne üye olmaktan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devam etmesine ise karar verdi.