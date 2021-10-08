Havalandırma boşluğunda yangın - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın bahçesinde bulunan odunluğa sıçradı. Yangın ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını daha da büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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