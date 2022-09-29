Hastane koridorunda görülen akrep paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kahta Devlet Hastanesi’nin birinci katındaki polikliniklerinde meydana geldi.

Koridorda bir hasta yakını tarafından canlı akrep görüldü. Hasta ve hasta yakınları paniğe kapılırken, akrebin bir vatandaş tarafından hemen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Sabah saatlerinde hastaların yoğun olduğu esnada akrebin koridorda görünmesiyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, akrebin kimseye zarar vermeden hemen etkisiz hale getirilmesi ile rahat bir nefes aldı.Öte yandan hastanede bulunan hasta ve hasta yakınları köylerden gelen vatandaşların yoğun olduğunu belirterek, akrebin belki de hastaların eşyaları arasında hastaneye kadar gelebileceğini ifade etti.