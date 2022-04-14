Hasta yakını ile sağlık çalışanı arasındaki kavgayı polis önledi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek yerleşkesi olan Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık çalışanı ile hasta yakını arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. İsmi açıklanmayan hasta yakını ise hastaneden uzaklaştırıldı.