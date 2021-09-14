Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenerek durdurulan İ.B'nin yapılan sorgulamasında 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da, polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetim ve kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir kişi, 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunması üzerine gözaltına alındı.
14 Eylül 2021 Salı 10:32
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