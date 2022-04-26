Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman istikametinde ilerleyen Hacı Kaya (44) idaresindeki 02 T 0046 plakalı hafif ticari taksi ile karşı yönden giden Abdurrahman Bellibaş (34) yönetimindeki 02 HS 176 plakalı otomobil kava kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ikiye ayrılırken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobil ve hafif ticari araçta sıkışan sürücüler çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücülerden Bellibaş olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Kaya ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Bellibaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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