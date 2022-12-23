Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Mustafa B., idaresindeki 07 TDC 27 plakalı hafif ticari araç ile Gülşah İ., yönetimindeki 32 AB 528 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa B., ile otomobil içerisinde bulunan Tuba Ç., ve ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.