Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. Eyüp G., idaresindeki 02 HN 275 plakalı motosiklet ile Mehmet D., yönetimindeki 46 VL 067 plakalı hafif ticari araç çapıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Eyüp G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil servsite tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.